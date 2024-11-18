Siirt'in Eruh ilçesinde kerpiçten yapılan ahırın tavanı çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu.
Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait kerpiç ahırın tavanı, yağış nedeniyle çöktü. Yıldız'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. 14 küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu canlı olarak kurtarıldı. 3 küçükbaş ise telef oldu. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Eruh'ta Ahır Çöktü: 3 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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