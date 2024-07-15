Erzin\'de doğal gaz borusu üzerinde yangın çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde doğal gaz borusu üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Doğal gaz borusu üzerindeki alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. - HATAY
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