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Erzin'de iş yerine yapılan silahlı saldırıda çocuk kurtuldu, şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Erzin'de iş yerine yapılan silahlı saldırıda çocuk kurtuldu, şüpheli serbest bırakıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk, koltuğun arkasına saklanarak saldırıdan kurtuldu. Saldırının şüphelisi olan şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzin\'de iş yerine yapılan silahlı saldırıda çocuk kurtuldu, şüpheli serbest bırakıldı
11.01.2024 - 12:40,
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Hatay'ın Erzin ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırı esnasında 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtulmuştu. Oayın şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Volkan Kömür'e ait emlakçı dükkanında meydana gelmişti. Aracıyla emlak dükkanının önüne gelen Y.İ. isimli şahıs, iş yerine silahla ateş etmiş ve Kömür'ün 14 yaşındaki oğlu, saldırıyı koltuğun arkasına yatarak yara almadan atlatmıştı. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın şüphelisi Y.İ. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli şahsın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzin'de iş yerine yapılan silahlı saldırıda çocuk kurtuldu, şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzin'de iş yerine yapılan silahlı saldırıda çocuk kurtuldu, şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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