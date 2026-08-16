Erzin\'de Kuma Gömülen Tır Kurtarıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde plajda kuma gömülerek mahsur kalan tır, iki traktörün yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Erzin ilçesinde bulunan Burnaz Plajı'nda meydana geldi. Plajda ilerlediği sırada tekerlekleri kuma gömülen tır, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Sürücünün kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışması sonuçsuz kaldı. Tırın kurtarılması için bölgeye getirilen iki traktör, halatlarla araca bağlandı. Traktörlerin birlikte çektiği tır, uzun uğraşların ardından güçlükle kumdan çıkarıldı.

Tırın iki traktörle kurtarıldığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.