Erzin'de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Erzin'de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı

Erzin\'de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde tek taraflı trafik kazasında mandalina yüklü araç tarlaya devrildi. Araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumu iyi.

12.02.2024 18:49
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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Hyundai marka 54 UC 508 plakalı mandalina yüklü araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, özverili çalışmaları sonucu yaralı vatandaşı araçtan çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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