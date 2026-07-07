Erzin\'de Otluk Alanda Yangın

Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında bölgedeki otluk zarar gördü. - HATAY