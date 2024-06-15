Erzin'de park halindeki yolcu midibüsü alevlere teslim oldu

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Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan yolcu midibüsü kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki yolcu minibüsünde yangın çıktı. Yanmaya başlayan yolcu midibüsü, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yolcu midibüsünün alevler içindeki o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı midibüs kullanılamaz hale geldi. - HATAY