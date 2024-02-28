Erzin'de Zincirleme Kaza Sonucu Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Erzin'de Zincirleme Kaza Sonucu Otomobil Alev Aldı

Erzin\'de Zincirleme Kaza Sonucu Otomobil Alev Aldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, bir otomobil alevlere teslim oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 20:49  Güncelleme: 20:50
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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan otomobil alevlere teslim oldu. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Erzin ilçesi E-91 otoyolunda meydana geldi. Y.Ç. yönetimindeki 31 APJ 006 plakalı tır, O.B. idaresindeki 33 BSR 34 plakalı kamyonet ve A.Y. kullandığı 55 AFY 865 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil alevlere teslim olurken araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi için Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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