Erzincan\'da 105 iş yeri denetlendi, gramaj eksikliğinden 3 işletmeye ceza verildi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde unlu mamul üretimi yapan 105 iş yeri denetlendi. Gramaj eksikliği tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren unlu mamul üretim işletmeleri kontrol edildi.

Denetimlerde gramaj eksikliği tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında el konulan simit ve poğaçalar ise sevgi evlerine gönderildi.

Belediye ekiplerinin gıda güvenilirliğine yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.