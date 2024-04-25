Erzincan'da 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı

Erzincan\'da 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı

Erzincan'da yapılan çalışmalar sonucunda, toplamda 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, görevi yaptırmamak gibi suçlardan hüküm giymiş olan şahıslar tespit edildi. İşlemlerinin ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi.

25.04.2024 09:17
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Erzincan'da toplam 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Nisan 2024 - 23 Nisan 2024 tarihleri arasında aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1şahıs, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, muhafaza görevini kötüye kullanmak suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan 6000 TL adli para cezası bulunan 1şahıs, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 12 yıl 2 ay hapis cezası olan 6 şahıs, 6000 TL adli para cezası olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 1 şahıs toplam 8 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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