Erzincan\'da 13 Şahıs Yakalandı: Toplam 32 Yıl 5 Ay 8 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunuyor

Erzincan'da polis bölgesinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda; Toplam 32 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şubat - mart tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 6 yıl 9 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, silahla tehdit ve basit yaralama suçlarından hakkında 2 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, görev yaptırmamak için direnme ve çocuk teslimi emrine muhalefet suçlarından 8 ay 10 gün ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, mala zarar verme suçundan 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, toplam 32 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalanarak Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da 13 Şahıs Yakalandı: Toplam 32 Yıl 5 Ay 8 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunuyor - Son Dakika
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