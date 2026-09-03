Erzincan\'da 20 bin kişiyi mağdur eden dolandırıcılık davasının ilk duruşması görüldü

Erzincan'da 20 binden fazla kişinin mağdur olduğu iddia edilen dolandırıcılık davasında ilk duruşma yapıldı.

Erzincan Adliyesi'ndeki duruşmaya, davaya katılma talebinde bulunan mağdurlar ile taraf avukatları katıldı.

Yaklaşık 500 mağdurun duruşma için adliyeye geldiği, mağdurların önemli bölümünün dilekçe verdikten sonra adliyeden ayrıldığı belirtildi.

Duruşmada mağdurları İstanbul Barosu'ndan avukatlar Ümit Altaş, Bülent Kolay ve Sabahat Eke temsil etti. Sanıklar adına ise iki avukat duruşmada hazır bulundu.

Dosya kapsamında 13 tutuksuz sanık bulunduğu, sanıklardan birinin Erzincan, diğerlerinin ise Adana ve İstanbul'dan olduğu belirtildi.

Mağdur avukatından talepler

Mağdurların avukatı Ümit Altaş, duruşmada yaptığı açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri kapsamında sanıkların duruşmada hazır edilerek dinlenmesi, ardından müşteki ve tanıkların beyanlarının alınması gerektiğini savundu.

Altaş, olayla ilgili adı geçen ve iddianamede milletvekilinin danışmanı olduğu ileri sürülen kişiler hakkında da araştırma yapılmasını talep etti.

Altaş, mahalle muhtarlarının şikayetlerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi, mağdur ve müşteki sayısının netleştirilmesi ve taraflara çapraz sorgu imkanı tanınmasını talep etti.

Altaş ayrıca ilgili kişilerin mahkemede dinlenmesini, Papara hesaplarına ilişkin kayıtların getirtilerek incelenmesini ve adil yargılama yapılmasını istedi.

Mahkeme, tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı 14 Ocak 2027'ye erteledi.

"20 bine yakın insanın mağdur edildiğini düşünüyoruz"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Altaş, davanın Erzincan'da son dönemde görülen önemli dolandırıcılık dosyalarından biri olduğunu söyledi.

Olayın seçimlerin ardından meydana geldiğini öne süren Altaş, bazı kişilerin vatandaşlardan kimlik bilgilerini topladığını ve bu süreçte mahalle muhtarlarının da aracı olarak kullanıldığını iddia etti.

Altaş, çok sayıda kişinin Adana'dan Erzincan'a gelen bir grup tarafından dolandırıldığını savundu.

İlk duruşmada bazı vatandaşlara matbu dilekçeler imzalatıldığını ileri süren Altaş, bu dilekçelerin bir bölümünde şikayetçi olunmadığı, bir bölümünde ise şikayetçi olunduğu yönünde ifadeler bulunduğunu belirtti.

Dilekçelerde davaya katılma taleplerine ilişkin açık bir beyan bulunmadığını öne süren Altaş, yüzlerce kişinin adliyeye gelerek dilekçe vermeye çalıştığını, bazı kişilerin dilekçelerini sunamadan adliyeden ayrıldığını ifade etti.

Altaş, kendi girişimleri sonucunda bazı mağdurların hakim karşısında beyanda bulunarak şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını söyledi.

Altaş, "Erzincan'da bu kadar organize şekilde hareket edildiğini ve 20 bine yakın kişinin mağdur edildiğini düşündüğümüz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İddianameden

İddianamede çok sayıda müştekinin yer aldığı, soruşturma kapsamında vatandaşlardan kimliklerin toplandığı, WhatsApp yazışmaları ile Papara hesaplarının incelendiği belirtildi.

Bazı kişilerin kimlik bilgileri kullanılarak Papara hesabı açılmasına ilişkin tespitlerin de dosyada yer aldığı aktarılan iddianamede, bazı müşteki ve bilgi sahibi beyanlarında ise kişilere yardım yapılacağı yönündeki anlatımlara yer verildi.

Davanın bir sonraki duruşması 14 Ocak 2027'de görülecek.