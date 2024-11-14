Erzincan\'da 23 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzincan'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 23 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 23 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin gece gündüz demeden aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN
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