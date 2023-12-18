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Erzincan'da 35 kişi ve 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 35 kişi ve 9 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 35 kişi ile 9 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan\'da 35 kişi ve 9 düzensiz göçmen yakalandı
18.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
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Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 35 kişi ile 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Aralık ayının ilk yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 25 bin 914 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 35 kişi yakalanarak 7 şüpheli gözaltına alındı ve 191 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 9 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 411 işyeri kontrol edilerek, 9 adet tabanca, 28 adet mermi, 1 adet av tüfeği, 7 adet kesici alet, 1 adet kurusıkı, 348,51 gram esrar, 173 adet sentetik ecza ve 84 gram metamfatemin, ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Aralık, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 35 kişi ve 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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