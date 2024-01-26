Erzincan\'da 383 şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yakalandı

Erzincan'da geçtiğimiz 2023 yılı içerisinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 383 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken 75 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin 2023 yılında yapılan çalışma ve operasyonlarda toplamda 383 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen bu şüphelilerden 264'ü serbest kalırken, 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu şahıslardan 75'i ise uyuşturucu ticareti yapmak gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2023 yılında narkotik maddelerle mücadeleyle alakalı olarak 2 tanesi "Kökünü Kurutma Operasyonu" olmak üzere yapılan büyük çaplı operasyonlar sonucunda 162 kilogram scanc, 12,6 kilogram eroin, 16,6 kilogram esrar ve 3 kilogram bonzai yakalandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2023 yılında 12 bin 611 anne ve anne adayına, 27 bin 778 vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirmede bulunuldu. Bu çerçevede 44 bin 24 kişiye de bilgilendirici el broşürleri ekipler tarafından kurulan 'Narkonokta'larda dağıtıldı. - ERZİNCAN