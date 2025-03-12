Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli bir araçta yapılan aramada; 90 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 450 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.
Araç sürücüsü Z.D. isimli şahsa 58 bin 595 TL idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da 450 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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