Erzincan\'da 80 markete zabıta denetimi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren 80 markette denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla sürdürülen denetimlerde ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluk durumları incelendi.

Kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu 3 işletmede söz konusu ürünler imha edilirken, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekiplerin ayrıca alışveriş sepetine farklı ürünler ekleyerek etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol ettiği bildirildi. - ERZİNCAN