Erzincan\'da Ahşap Dükkanlarda Yangın

Erzincan'da Buğday Meydanı'nda ahşaptan sıralı dükkanların çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Erzincan Karaağaç Mahallesinde bulunan ve Buğday Meydanı olarak adlandırılan alanda yangın çıktı. Bir iş yerinin çatısında başlayan yangın diğer iş yerlerine sıçradı. Tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Vali Aydoğdu, "Burası Buğday Meydanı. Ahşaptan işyerleri var. Lokantadan çıktığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız yangını kontrol altına aldılar. Herhangi vatandaşımızın burnu kanamadı. Erzincan'ımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de TOMA ile müdahalede bulundu. Yangının sıçrama riski bulunan işyerlerindeki silah ve benzeri patlayabilecek malzemeler tahliye edildi. - ERZİNCAN