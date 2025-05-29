Erzincan\'da Aile Destek Merkezlerinde Eğitim Programı

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yakın zamanda açılışı yapılan Aile Destek Merkezlerinde eğitim programı düzenlendi.

Erzincan Valiliği himayelerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Erzincan'da 3 mahallede Aile Destek Merkezi açılmıştı. Kadınların eğitim almaları, rehabilite olmaları, sertifika almaları ve üretim, katma değer elde etmeleri amacıyla açılan merkezlerde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Aile Eğitim Programı" kapsamında eğitim verildi.

Eğitimde, yetişkin aile bireylerinin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak katılımcılara aktarıldı. - ERZİNCAN