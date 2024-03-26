Erzincan'da akraba olan iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavga büyüyünce tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, bugün iftara az bir süre kala Ersevenler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurt ailesinden akrabalar arasında çocukların tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya her iki aileden de büyüklerin karışması üzerine arbede yaşandı. Tüfekten çıkan saçmalardan ve bıçak darbelerinden olayda toplam 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, Ersevenler ve İzzet Paşa Mahalleleri ile hastane de güvenlik tedbiri aldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da akraba kavgası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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