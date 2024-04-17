Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan 7 şahıs yakalandı.
Yapılan çalışmada; Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama ve silahla tehdit suçundan 1 yıl 10 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulanan 1 şahıs olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan 6 şahıs Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
İfadeye yönelik aranması bulanan 1 şahıs ise Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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