Erzincan'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı

Erzincan\'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Toplamda 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası bulunan 7 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 6'sı Erzincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, ifadesi alınması için aranan 1 şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

17.04.2024 17:09
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan 7 şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmada; Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama ve silahla tehdit suçundan 1 yıl 10 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulanan 1 şahıs olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan 6 şahıs Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İfadeye yönelik aranması bulanan 1 şahıs ise Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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