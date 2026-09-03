Erzincan'da bakım için götürülen otomobil seyir halinde alev aldı
Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar mevkisinde bakıma götürülen otomobil, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi. Sürücünün fark etmesiyle araçtan inmesi sonucu yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu.
Erzincan'da bakım için servise götürülen otomobil, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, Erzincan- Sivas kara yolu Ulalar mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bakım için servise götürülen otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken aracın motor kısmından duman yükseldiğini fark etti.
Aracı yol kenarına çeken sürücü, araçtan indi. Motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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