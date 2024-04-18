Erzincan\'da başıboş köpeklerin saldırısında 7 koyun telef oldu

3.Sayfa

Erzincan'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 koyun telef oldu.

Olay, Erzincan'ın Işıkpınar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Erdem Bayram'a ait çiftliğe giren köpek sürüsü 7 koyunu telef etti. Koyunların sesi üzerine çiftliğe giden Erdem Bayram gördüğü manzara karşısında şok oldu. 7 koyunun telef olduğu 3 koyunun da kaçtığını belirten Bayram, "Kayıp koyunlardan birini buldum. Durumu Tarım İl Müdürlüğü ile paylaştım. Sağ olsunlar hemen bir ekip göndererek zararım ile ilgili rapor tuttular. Burada ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Evet, zararım büyük ama sağ olsunlar Tarım İl Müdürlüğü destek olacak" dedi.

Başıboş köpeklerin çokluğundan şikayet eden çiftçi Erdem Bayram, bir daha zarara uğramamak adına yetkililerden yardım istedi. - ERZİNCAN