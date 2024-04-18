Erzincan'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 koyun telef oldu.
Olay, Erzincan'ın Işıkpınar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Erdem Bayram'a ait çiftliğe giren köpek sürüsü 7 koyunu telef etti. Koyunların sesi üzerine çiftliğe giden Erdem Bayram gördüğü manzara karşısında şok oldu. 7 koyunun telef olduğu 3 koyunun da kaçtığını belirten Bayram, "Kayıp koyunlardan birini buldum. Durumu Tarım İl Müdürlüğü ile paylaştım. Sağ olsunlar hemen bir ekip göndererek zararım ile ilgili rapor tuttular. Burada ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Evet, zararım büyük ama sağ olsunlar Tarım İl Müdürlüğü destek olacak" dedi.
Başıboş köpeklerin çokluğundan şikayet eden çiftçi Erdem Bayram, bir daha zarara uğramamak adına yetkililerden yardım istedi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da başıboş köpeklerin saldırısında 7 koyun telef oldu - Son Dakika
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrenci müdürüne teşekkür etti.
Isparta'da bir ilkokul öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Öğretmen, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hızlı ve doğru müdahalede bulunarak öğrencinin hayatını kurtardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitimi sayesinde Isparta'da binlerce öğretmen bu konuda eğitim almış oldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı ATV'de bulunan Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı.
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