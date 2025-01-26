Erzincan\'da çift sobadan zehirlendi

Erzincan'da karı koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çift hastaneye kaldırıldı.
Olay, Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi 416 sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocukları evde bulunmayan Ahmet ve Suna G., çifti yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. - ERZİNCAN
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