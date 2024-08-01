Erzincan\'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Erzincan'da çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 12.38'de Ganiefendi Çiftliği köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzetrine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak yerleşim yerlerine ve çevre arazilere sıçramasını önledi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri ardından soğutması çalışması yaptı. - ERZİNCAN