Erzincan'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Erzincan'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Erzincan\'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi
11.06.2026 23:08
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Erzincan Emniyeti, dolandırıcılık yöntemleri hakkında 130 vatandaşı bilgilendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan Tren Garı ve Dörtyol Millet Bahçesi'nde düzenledikleri faaliyet kapsamında 130 vatandaşa ulaştı.

Çalışmalarda vatandaşlara telefon, kısa mesaj (SMS), sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler tarafından şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken, dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda da bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin taleplerine itibar etmemeleri, kişisel bilgiler ile banka hesap bilgilerini kimseyle paylaşmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Erzincan, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Çınar Deniz Çınar:
    güzel bir çalışma ama acaba bu 130 kişiye ulaşan yöntem başka şehirlerde de aynı şekilde yapılıyo mu diye merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Kalender Araç Kalender Araç:
    böyle eğitim faaliyetleri devletin halkı bilgilendirme görevinin bir parçası olup tüm emniyet teşkilatları bunu yapmalıdır 0 0 Yanıtla
  • Mahperi Tekin Mahperi Tekin:
    ne zaman bu eğitimler başladı ben bilmiyorum ama bundan 5-6 sene önce babam da böyle dolandırıcı adamlardan telefon almıştı neredeyse kötü bişey olacaktı hep böyle oluyor işte birkaç kişiye anlatıyorlar sonra yine aynı yöntemler değişiyor ve biz hala avız açık kalıyoruz 0 0 Yanıtla
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