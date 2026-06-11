Erzincan\'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Mahperi Tekin:

ne zaman bu eğitimler başladı ben bilmiyorum ama bundan 5-6 sene önce babam da böyle dolandırıcı adamlardan telefon almıştı neredeyse kötü bişey olacaktı hep böyle oluyor işte birkaç kişiye anlatıyorlar sonra yine aynı yöntemler değişiyor ve biz hala avız açık kalıyoruz