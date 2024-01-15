Erzincan\'da düzenlenen operasyonda 2 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhşa zorlanan 2 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2 mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şubesinde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN