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Erzincan'da düzenlenen operasyonda 2 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da düzenlenen operasyonda 2 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da yapılan fuhuş operasyonunda, fuhşa zorlanan 2 kadın kurtarıldı ve 3 zanlı tutuklandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslar yakalandı. Mağdur kadınlar kurtarıldıktan sonra zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Erzincan\'da düzenlenen operasyonda 2 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı
15.01.2024 - 19:34,
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Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhşa zorlanan 2 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2 mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şubesinde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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