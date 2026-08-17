Erzincan'da Elektrik Direklerinde Patlama - Son Dakika
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Erzincan'da Elektrik Direklerinde Patlama

Erzincan\'da Elektrik Direklerinde Patlama
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Yavuz Selim ve Başbağlar mahallelerinde elektrik direklerinde meydana gelen patlamalar korkuya neden oldu.

Erzincan'ın Yavuz Selim ve Başbağlar mahallelerinde elektrik direklerindeki kablolarda meydana gelen patlama ve kıvılcımlar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, elektrik direklerindeki kablolarda henüz belirlenemeyen bir nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bazı noktalarda küçük çaplı yangınlar çıktı.

İhbar üzerine bölgelere polis ekipleri ile Aras Elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların olay yerine yaklaşmasını engelledi.

Aras Elektrik ekipleri ise enerji hatlarında kontroller gerçekleştirerek arızaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla olayların büyümesinin önüne geçildi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Elektrik Direklerinde Patlama - Son Dakika

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