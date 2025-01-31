Erzincan\'da Emniyet Kemeri Denetimi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sömestir tatili dönüşü Erzincan'da şehirlerarası yollarda meydana gelen kazaların önlenmesine yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 675 araç sürücüsü ve 36 şehirlerarası otobüs denetlendi. 10 şehirlerarası otobüs sürücüsü ve 400 yolcuya emniyet kemeri takmanın önemi konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı. - ERZİNCAN