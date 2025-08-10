Erzincan\'da Ev Yangını

Erzincan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelerek müdahale etti. Korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yaptı. Yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN
