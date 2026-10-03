Erzincan'da evin odunluk bölümündeki yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Erzincan'da evin odunluk bölümündeki yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü

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Erzincan\'da evin odunluk bölümündeki yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü
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Erzincan'ın Bahçelievler Mahallesi 57. Sokak'ta bulunan müstakil evin odunluk kısmındaki yangın, itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürerken polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Erzincan'da müstakil bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 57. Sokak'taki müstakil evin odunluk kısmında çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çevredeki binalara sıçraması önlendi.

Ekiplerce bölgede soğutma çalışması yapılırken, polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da evin odunluk bölümündeki yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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