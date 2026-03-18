Erzincan\'da Gıda Denetimleri Artırıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, bayram öncesi gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler artırıldı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda, özellikle unlu mamul üretimi yapan işletmeler, pastaneler, tatlıcılar ve kuruyemişçilerde kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları, kullanılan hammaddelerin uygunluğu ve mevzuata uyum gibi başlıklar inceleniyor. Ayrıca çalışanların hijyen kurallarına uyumu ile ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket bilgileri de kontrol ediliyor.

Yetkililer, bayram dönemlerinde artan tüketimle birlikte gıda güvenliğinin daha da önem kazandığına dikkati çekerek, denetimlerin bu kapsamda yoğunlaştırıldığını belirtti.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker'in de katıldığı denetimlerde, çalışmaların sahada yakından takip edildiği ifade edildi.

Koçaker, denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceğini bildirerek, vatandaşların şüpheli durumları ilgili kurumlara iletmelerinin önemine vurgu yaptı.

Yürütülen denetimlerle vatandaşların bayram alışverişlerini güvenli şekilde yapmalarının hedeflendiği kaydedildi. - ERZİNCAN