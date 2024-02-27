Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan\'da göçmen kaçakçılığı suçundan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı Polis uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

27.02.2024 11:56  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Akyazı Polis uygulama noktasında durdurulan 34 ve 42 plakalı araçlarda yapılan kontrollerde, 34 plakalı araçta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Araç şoförü H.H.O. isimli şahıs ile, öncü olduğu değerlendirilen 42 plakalı aracın şoförü H.A. Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Erzincan, Akyazı, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Tutuklama, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:14:22. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement