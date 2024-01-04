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Erzincan'da durdurulan tırda 49 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da durdurulan tırda 49 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı

Erzincan'da polis tarafından durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan kontrollerde, gümrük mühürlü olan dorse içerisinde 49 düzensiz göçmen yakalandı. İran uyruklu tır sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Erzincan\'da durdurulan tırda 49 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı
04.01.2024 - 12:13,
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Erzincan'da polisin durdurduğu gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı. İran uyruklu tır sürücüsü ise tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce; Gürbulak sınır kapısından ülkeye giriş yapan bir tır Erzurum - Erzincan karayolundaki polis uygulama noktasında durdurularak yapılan kontrollerde tır sürücüsü İran uyruklu M.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Daha sonra, tır dorsesinin gümrük mühürlü olması sebebiyle gümrük görevlileriyle dorse açıldı. Dorse içerisinde ülkeye yasadışı yollardan giren 49 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

Tır sürücüsü M.S. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da durdurulan tırda 49 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


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