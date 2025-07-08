Erzincan'da özellikle yaz aylarında artan motosiklet kazalarının önlenmesi kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programla motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.
"Güvenli sürüş kask takmakla başlar" mottosuyla düzenlenen programda; İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Yunus Timleri personelince ilde yaşanan motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla motosiklet/ motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik uygulamalı eğitim verildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi - Son Dakika
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