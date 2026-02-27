Erzincan\'da Halı Saha Kar Yüzünden Çöktü

Erzincan'da kar birikintisi nedeniyle halı sahanın brandası çöktü, kimse zarar görmedi.

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akyazı Mahallesi'nde bir halı saha çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken tesis kullanılamaz hale geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan'da yaşamı zorlaştırıyor. Aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran yağış, kent merkezinde hem ulaşımı hem de günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Erzincan merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı saha tesisinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar tabakasının ağırlığına dayanamayarak çöktü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından tesis büyük hasar görürken, halı sahanın tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay sırasında tesis içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybının önüne geçti. Mahalle sakinleri, gece boyunca etkili olan yağışın ardından brandanın üzerinde ciddi miktarda kar biriktiğini, sabah ise büyük bir gürültü duyduklarını belirtti. - ERZİNCAN