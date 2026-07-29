Erzincan'da Hız İhlal Tespiti Başlıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Hız İhlal Tespiti Başlıyor

Erzincan\'da Hız İhlal Tespiti Başlıyor
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Erzincan'da 2026'da PTS ile ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye alınacak.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 1 Ağustos 2026 itibarıyla D100 ve D885 kara yollarındaki belirli güzergahlarda Plaka Takip Sistemi (PTS) kameraları üzerinden ortalama hız ihlal tespit sisteminin devreye alınacağını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut denetim sistemlerine ek olarak Plaka Takip Sistemi (PTS) kameraları aracılığıyla ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye alınacak.

Yeni uygulama kapsamında D100-24 Sivas Yolu-Yeni Çevre Yolu ile Akyazı arası, D100-25 Erzurum Yolu ile Erzincan-Gümüşhane-Kelkit D885-05 Karayolu güzergahlarında ortalama hız denetimi gerçekleştirilecek.

Yetkililer, söz konusu güzergahlarda ortalama hız sınırını aşan sürücüler hakkında sistem tarafından tespit yapılacağını ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücülerden trafik güvenliği için yasal hız limitlerine uymaları istenirken, uygulamanın temel amacının can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Hız İhlal Tespiti Başlıyor - Son Dakika

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