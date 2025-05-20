Erzincan\'da KAAN Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde "KAAN Uygulaması Ziyaretleri" kapsamında KAAN Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü İskender İrtürk ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fahrettin Akdeniz tarafından düzenlenen toplantıya Asayiş ve Özel Güvenlik Şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Özel Güvenlik, Asayiş, TEM, KOM, Güvenlik, Trafik Tescil ve Denetleme, Narkotik ve Spor Güvenliği Şube Müdürleri katıldı.

Toplantı kapsamında özel güvenlik şirketleri, Er İdare Şirketi, Erzincan Belediyesi Merkez Ana Bina Birimi, M.S.B. Akaryakıt İkmal ve NATO İşletme Başkanlığı Üzümlü Tank Çiftliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı denetlendi. - ERZİNCAN