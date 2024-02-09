Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı

Erzincan\'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 iş yerinde yapılan aramalarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 14:50
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Erzincan'da polis ekiplerince eş zamanlı olarak 5 iş yerine yapılan kaçak sigara ve tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ülke ekonomisine zarar verip vergi kaybına neden olarak terörizmin finans kaynağı olan ve halk sağlığını olumsuz etkileyen 5607 SKM suçu kapsamında, il merkezinde faaliyet gösteren 5 iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda iş yeri sorumluları olan H.Ö., Z.K., S.T., G.K. ve H.U. isimli şahıslar yakalanarak iş yerlerinde yapılan aramada; 16 bin 340 adet (dal) dolu makaron, 829 adet puro, 83 adet elektronik sigara likidi, 24 adet elektronik sigara, 576 paket sigara sarma kağıdı, 178 adet sigara aroma tüpü, 404 paket kaçak sigara, 9 kg açık kıyılmış tütün, 4 adet 250 gramlık pipo tütünü, 15 kg açık nargile tütünü, toplam 135 adet yaklaşık 20 kg mükerrer bandrollü tütüne el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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