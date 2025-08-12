Erzincan\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan otobüste 480 paket kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda Erzincan - Sivas Yolu Uygulama Noktasında şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan aramada; 440 paket/ 8800 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 40 paket/ 200 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

A.S. isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. - ERZİNCAN