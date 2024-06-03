Erzincan'da kasten öldürme suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da kasten öldürme suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı

Erzincan\'da kasten öldürme suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı

Erzincan'da cinayet suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli zanlı, asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, kaçmaya çalışırken Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalanarak cezaevine teslim edildi. Erzincan Emniyeti, halkın huzurunu kaçıran, şiddet uygulayan ve suç işleyen kişilere karşı taviz vermeyeceklerini belirtti.

03.06.2024 10:46
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"Kasten öldürme suçundan" 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı Erzincan'da asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Cinayet suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kaçmak üzereyken yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erzincan Emniyetinden yapılan açıklamada, "Erzincan halkımızın huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da kasten öldürme suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı - Son Dakika

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