Erzincan\'da Kumar Operasyonu

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Erzincan'da kumar oynayan 3 kişi ile yer temini sağlayan 1 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda; Bir ikamette yapılan aramada kumar oynandığı tespit edilen 3 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında 19.275 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynarken kullanılan 9.680 TL, 104 adet iskambil kağıdı, 2 adet beyaz renkli zar ve parayı toplamaya yarayan sap kısmı yaklaşık 81 cm. uzunluğunda ahşap saplı ucunda mavi renk plastik bulunan aparat ilgili karara istinaden el konularak V.N. isimli şahsa "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN