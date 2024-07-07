Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Erzincan\'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. İlk kaza Erzincan - Çağlayan yolunda gerçekleşirken, ikinci kaza Erzincan-Sivas kara yolu kantarlar mevkiinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

07.07.2024 14:05
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Erzincan'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, Erzincan - Çağlayan yolunda meydana geldi. B.T., idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Aktepe yol ayrımı mevkiinde yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. AFAD ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer trafik kazası ise Erzincan- Sivas kara yolu kantarlar mevkiinde meydana geldi. E.K., yönetimindeki otomobil Sivas istikametinden gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta sıkışan 2'i çocuk 4 yaralı AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı. 2 kazada yaralanan toplam 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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