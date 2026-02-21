Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Erzincan\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
21.02.2026 08:15
Erzincan'da motosiklet kazasında sürücü dengesini kaybederek yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde yaşandı. 24 ABJ 568 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan M.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek dengesini yitirdi. Kontrolden çıkan motosiklet savrulurken sürücü asfalt zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

