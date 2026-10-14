Erzincan'da motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince yol kenarına savrulup yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince yol kenarına savrulup yaralandı

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Erzincan\'da motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince yol kenarına savrulup yaralandı
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Erzincan'ın İzzetpaşa Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek yol kenarına savruldu ve yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

İzzetpaşa Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde seyir halinde olan 24 ACT 645 plakalı motosikletin sürücüsü, dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü yol kenarına savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince yol kenarına savrulup yaralandı - Son Dakika
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