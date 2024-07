Erzincan\'da Müteahhit Dolandırıcılığı: Topraktan Ev Satma Yöntemiyle Vatandaşları Dolandırdı

3.Sayfa

Erzincan'da topraktan ev satma, aynı daireyi farklı şahıslara satma gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen müteahhit tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık TCK - 158 suçuna yönelik yapılan çalışmalarda; Erzincan ilinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahibi olan A.T., G.T., M.A.T., M.G. ve Y.E.T,, isimli şahsıların birlikte hareket ederek Erzincan ve ilçelerinde yaşayan 49 vatandaşı kurmuş oldukları şirket aracılığı ile topraktan ev satma, aynı daireyi farklı şahıslara satma gibi yöntemlerle dolandırarak toplamda 63 milyon 480 bin TL nakit para, 2 otomobil, 43 daire, 2 dükkan ve 3 arsa olduğu tespit edildi.

Şirket yöneticisi A.T., ve şirket sahibi G.T., ile birlikte hareket eden M.A.T,, M.G., Y.E.T. isimli şahıslara ait Erzincan merkezde 6 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapılarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şirket yöneticisi A.T., Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 130 adet araç, arsa, mesken devrine ait sözleşmeler ve suça konu tapular ile 5 adet senet ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden A.T., G.T., M.A.T., M.G. ve Y.E.T. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece A.T., tutuklandı. - ERZİNCAN