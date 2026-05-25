Erzincan\'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde bağlı ekiplerin katılımıyla kent genelindeki birçok okulun çevresinde "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında çalışma yapıldı. Denetimlerde, okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması ve okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerinin kontrol edilmesi hedeflendi.

Uygulama kapsamında başta Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu, Akşemseddin İlkokulu, Erzincan Anadolu Lisesi, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi ve Mustafa Doğan Anadolu Lisesi olmak üzere çok sayıda eğitim kurumunun çevresinde inceleme gerçekleştirildi.

Emniyet yetkilileri, çocuk ve gençlerin daha güvenli bir eğitim ortamında bulunabilmesi amacıyla okul çevrelerindeki uygulama ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN