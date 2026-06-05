Zabıta ekiplerinden okul kantini ve şarküteri denetimi - Son Dakika
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Zabıta ekiplerinden okul kantini ve şarküteri denetimi

Zabıta ekiplerinden okul kantini ve şarküteri denetimi
05.06.2026 09:02  Güncelleme: 09:04
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrenci ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için 43 okul kantini ve 24 şarküteriyi denetledi. Hijyen, gramaj, fiyat etiketi ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ve şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde faaliyet gösteren 43 okul kantini ile 24 şarküteri zabıta ekiplerince denetlendi.

Denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşulları, ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ilgili mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi.

Ekipler, tüketici sağlığının korunması ve güvenli alışveriş ortamının sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşabilmesi için denetimlerin aynı titizlikle sürdürüleceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekiplerinden okul kantini ve şarküteri denetimi - Son Dakika

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