Zabıta ekiplerinden okul kantini ve şarküteri denetimi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ve şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde faaliyet gösteren 43 okul kantini ile 24 şarküteri zabıta ekiplerince denetlendi.

Denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşulları, ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ilgili mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi.

Ekipler, tüketici sağlığının korunması ve güvenli alışveriş ortamının sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşabilmesi için denetimlerin aynı titizlikle sürdürüleceği kaydedildi. - ERZİNCAN