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Erzincan'da Otobüste Doğu Roma İmparatorluğu'na Ait 866 Altın Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da Otobüste Doğu Roma İmparatorluğu'na Ait 866 Altın Sikke Ele Geçirildi

Erzincan'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yolculuk yapan 2 kişinin çantasında Doğu Roma İmparatorluğu'na ait olduğu değerlendirilen 866 adet altın sikke ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Erzincan\'da Otobüste Doğu Roma İmparatorluğu\'na Ait 866 Altın Sikke Ele Geçirildi
02.01.2024 - 09:44,
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Erzincan'da polis ekiplerinin durdurduğu şehirlerarası otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 kişinin çantasında Doğu Roma İmparatorluğu'na ait 866 adet altın sikke ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2863 S.K.M. suçunun önlenmesi, faillerinin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzincan - Erzurum karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan ve şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan S.D. ve M.T. isimli şahıslara ait çantalarda yapılan aramada Doğu Roma İmparatorluğu'na ait olduğu değerlendirilen 866 adet altın sikke ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.D. ve M.T. emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Otobüste Doğu Roma İmparatorluğu'na Ait 866 Altın Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Otobüste Doğu Roma İmparatorluğu'na Ait 866 Altın Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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