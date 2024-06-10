Erzincan'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükriye Ay idaresindeki 69 AB 518 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden Ferhat, Merve ve Hacer Ay yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?